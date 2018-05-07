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Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян
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Четырехдневная рабочая неделя ждет россиян 

Москва24 7 мая 2018
Фото: Москва24
Из-за Дня Победы жители России будут работать на этой неделе всего четыре дня. Никаких переносов в этом году не будет: 9 мая разделит рабочую неделю на две части.
7 и 8 мая, понедельник и вторник, и 10 и 11 мая, четверг и пятница, — будут трудовыми буднями. Вторник, 8 мая, как предпраздничный день, согласно ТК РФ, будет короче на один час.
Зато в честь Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян в июне будет три выходных дня подряд (с воскресенья, 10 июня по вторник, 12 июня). Понедельник, 11 июня, станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня в субботу, 9 июня.
В День Победы москвичей и гостей столицы ждет обширная развлекательная программа. Всего в столице с 1 по 10 мая подготовили более 300 концертов, акций памяти, выставок и спортивных программ.
Праздничные мероприятия пройдут на семи площадках в центре города, 27 — в парках, 11 — в округах столицы. Ветеранов будут поздравлять в 27 парках культуры и отдыха. Для них будут играть духовые оркестры. Также горожанам покажут фильмы о войне, театральные постановки.
Так например, в честь праздника тематические выступления подготовили для горожан участники международного музыкального фестиваля «Московская весна a cappella».
Гости также смогут поучаствовать в танцевальных программах. Ожидается, что столичные парки в этот день посетят 2 миллиона человек.
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