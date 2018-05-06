Теплая и дождливая погода установилась в Москве 6 мая

Столбик термометра в столице поднимется до +17.. +19 градусов тепла, а за окном прольет сильный дождь, передает телеканал «360».

"В столице будет облачно, во второй половине дня с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, в южной половине региона возможны грозы. Максимальная температура воздуха составит плюс +17. +19 градусов, в Подмосковье — +16. +21 градус", — заявили в центре погоды «Фобос».

Как прогнозируют в центре, ветер в городе будет дуть с северо-востока со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.