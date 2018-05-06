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Патриотическую акцию «Благодарим Вас за Победу!» проведут «Волонтеры Москвы» в парках столицы 7-9 мая
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Патриотическую акцию «Благодарим Вас за Победу!» проведут «Волонтеры Москвы» в парках столицы 7-9 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
В столичных парках 7-9 мая 2018 г. пройдет патриотическая акция «Благодарим Вас за Победу!», организованная движением «Волонтеры Москвы». Об этим Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер».
«В парках столицы 7,8 и 9 мая общественное движение «Волонтеры Москвы» проведет патриотическую акцию «Благодарим Вас за Победу!», когда каждый горожанин и гость столицы может сказать слова благодарности фронтовикам и труженикам тыла, которые ковали для нас Великую Победу. Электронную версию акции запустил мэр Москвы Сергей Собянин, которую можно разместить в любой социальной сети», — говорится в сообщении.
В ходе мероприятия москвичи смогут написать на открытках пожелания ветеранам и опустить их в специально установленный для акции почтовый куб. Все собранные открытки волонтеры передадут ветеранам к празднику Победы. В каждом месте, где есть возможность подписать открытку, волонтеры будут информировать всех о возможности выразить личную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.
В «Мосволонтере» уточнили парки, в которых пройдет акция: 7, 8 мая с 14:00 до 16:00 и 9 мая с 17:00 до 19:00 в парке «Сокольники» у центрального входа, в саду «Эрмитаж», в «Музеоне» и на Центральной аллее Поклонной горы. Мероприятие также будут организованно у медиацентра парка «Зарядье» 8 мая с 14:00 до 16:00.
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