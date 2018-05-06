Патриотическую акцию «Благодарим Вас за Победу!» проведут «Волонтеры Москвы» в парках столицы 7-9 мая

В столичных парках 7-9 мая 2018 г. пройдет патриотическая акция «Благодарим Вас за Победу!», организованная движением «Волонтеры Москвы». Об этим Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Ресурсного центра по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер».

«В парках столицы 7,8 и 9 мая общественное движение «Волонтеры Москвы» проведет патриотическую акцию «Благодарим Вас за Победу!», когда каждый горожанин и гость столицы может сказать слова благодарности фронтовикам и труженикам тыла, которые ковали для нас Великую Победу. Электронную версию акции запустил мэр Москвы Сергей Собянин , которую можно разместить в любой социальной сети», — говорится в сообщении.

В ходе мероприятия москвичи смогут написать на открытках пожелания ветеранам и опустить их в специально установленный для акции почтовый куб. Все собранные открытки волонтеры передадут ветеранам к празднику Победы. В каждом месте, где есть возможность подписать открытку, волонтеры будут информировать всех о возможности выразить личную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.