На Поклонной горе прошел парад кадетского движения

На Поклонной горе в Москве прошел парад кадетского движения

Мероприятие носило название «Не прервется связь поколений!».

Москве на Поклонной горе 6 мая прошел парад кадетского движения. Он носил название «Не прервется связь поколений!».

Данное мероприятие посвящено 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Во время парада 15 тысяч человек хором спели гимн Москвы. После этого строем по брусчатке Поклонной горы прошли 2,5 тысячи кадетов, которые пронесли копию Знамени Победы, ее в начале года им вручили ветераны.

Завершилось мероприятие возложением цветов к «Огню памяти и славы».