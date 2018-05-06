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На Поклонной горе прошел парад кадетского движения
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На Поклонной горе в Москве прошел парад кадетского движения 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятие носило название «Не прервется связь поколений!».
В Москве на Поклонной горе 6 мая прошел парад кадетского движения. Он носил название «Не прервется связь поколений!».
Данное мероприятие посвящено 73-ей годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Во время парада 15 тысяч человек хором спели гимн Москвы. После этого строем по брусчатке Поклонной горы прошли 2,5 тысячи кадетов, которые пронесли копию Знамени Победы, ее в начале года им вручили ветераны.
Завершилось мероприятие возложением цветов к «Огню памяти и славы».
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