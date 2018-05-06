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Комфортная солнечная погода установится в Московском регионе на следующей неделе
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Комфортная солнечная погода установится в Московском регионе на следующей неделе 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Солнечная погода без осадков ожидается в Подмосковье и Москве на следующей неделе, максимальная температура воздуха составит плюс 25 градусов, сообщил РИАМО в воскресенье представитель центра погоды «Фобос».
«Предстоящая неделя порадует москвичей и гостей столицы, а также жителей Подмосковья комфортной спокойной антициклональной погодой. Уже в первый день новой недели при переменной облачности осадков ожидать не стоит. Температура ночью в Москве плюс 8-10 градусов, по области плюс 6-11 градусов, днем в Москве плюс 19-21 градус, в районах Московской области 16-21 градус тепла», — сказал собеседник агентства.
Восьмого мая антициклон будет усиливать свои позиции, погода будет солнечная и сухая, температура воздуха будет расти, днем в Москве плюс 22-24 градуса, плюс 20-25 в Подмосковье.
«В праздничный день (9 мая — ред.) по территории столичного региона пройдет холодный фронт, однако на фоне повышенного атмосферного давления его воздействие на погоду ограничится лишь разворотом ветра на северные румбы и небольшим понижением температуры. Днем 9 мая в Москве около плюс 18-20 градусов», — добавил синоптик.
Десятого и 11 мая вновь усилится антициклон, ожидается солнечная погода без осадков. 10 мая в Подмосковье и Москве плюс 18-20 градусов, 11 мая — плюс 20-22 градуса.
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