Самарцев приглашают проголосовать за строительство частного надземного метро

В интернете идет сбор подписей за строительство частного надземного метро в Самаре

— Инициативная группа собирает голоса на сайте «Новое метро Самары». Главная цель, которую ставят перед собой организаторы, — проведение референдума о частном надземном метро с бесплатным проездом, — сообщили в «Общественном метрополитене». Активисты считают, что льготный проезд будет доступен для горожан за счет доходов от аренды коммерческих помещений на станциях. Жители областной столицы поддерживают начинания инициативной группы и регистрируются на сайте. Активисты говорят, что после проведения референдума городские власти охотнее пойдут на контакт и дадут разрешение на строительство частного метро. Ранее властям Самары предложили продать подземку. По последним данным, услугами метро пользуется только 1% горожан. Перспективы получения денег на строительство новых станций по более востребованным маршрутам пока остаются туманными.