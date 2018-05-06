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Самарцев приглашают проголосовать за строительство частного надземного метро
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Самарцев приглашают проголосовать за строительство частного надземного метро 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В интернете идет сбор подписей за строительство частного надземного метро в Самаре.
— Инициативная группа собирает голоса на сайте «Новое метро Самары». Главная цель, которую ставят перед собой организаторы, — проведение референдума о частном надземном метро с бесплатным проездом, — сообщили в «Общественном метрополитене». Активисты считают, что льготный проезд будет доступен для горожан за счет доходов от аренды коммерческих помещений на станциях. Жители областной столицы поддерживают начинания инициативной группы и регистрируются на сайте. Активисты говорят, что после проведения референдума городские власти охотнее пойдут на контакт и дадут разрешение на строительство частного метро. Ранее властям Самары предложили продать подземку. По последним данным, услугами метро пользуется только 1% горожан. Перспективы получения денег на строительство новых станций по более востребованным маршрутам пока остаются туманными.
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