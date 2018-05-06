ЦОДД: Репетиция Парада Победы закончилась, движение свободно

Репетиция Парада Победы в Москве закончилось, движение свободно, сообщает ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Репетиция Парада Победы закончилась. Военная техника на месте дислокации в Мневниках. Движение свободно», — говорится в сообщении.

Движение транспорта было перекрыто на нескольких улицах города в связи с подготовкой военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Репетиции Парада Победы в Москве проходили 26 апреля, 3 и 6 мая.