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ЦОДД: Репетиция Парада Победы закончилась, движение свободно 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Репетиция Парада Победы в Москве закончилось, движение свободно, сообщает ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в своем официальном аккаунте в Twitter.
«Репетиция Парада Победы закончилась. Военная техника на месте дислокации в Мневниках. Движение свободно», — говорится в сообщении.
Движение транспорта было перекрыто на нескольких улицах города в связи с подготовкой военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Репетиции Парада Победы в Москве проходили 26 апреля, 3 и 6 мая.
Агентство «Москва»: последние новости
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