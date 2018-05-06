С. Собянин поздравил москвичей с Днем герба и флага города

Соответствующую запись мэр разместил в своем официальном аккаунте в Twitter.

«Поздравляю москвичей с Днем герба и флага нашего города! По традиции в этот праздник проводим в Парке Победы парад кадетского движения. Кадеты успешны в учебе и спорте. С каждым годом конкурс в кадетские классы все больше. Это будущие защитники города и Отечества. Я ими горжусь», — написал С. Собянин.