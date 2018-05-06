С. Собянин поздравил москвичей с Днем герба и флага города 

Соответствующую запись мэр разместил в своем официальном аккаунте в Twitter.
«Поздравляю москвичей с Днем герба и флага нашего города! По традиции в этот праздник проводим в Парке Победы парад кадетского движения. Кадеты успешны в учебе и спорте. С каждым годом конкурс в кадетские классы все больше. Это будущие защитники города и Отечества. Я ими горжусь», — написал С. Собянин.
Как ранее сообщили в пресс-службе Музея Победы, более 2,5 тыс. кадет пройдут торжественным маршем на параде. В главной части парада запланировано торжественное прохождение 45 парадных расчетов кадет. На площадь Поклонной горы будут вынесены флаги России, Москвы и кадетского движения Москвы, который вручен кадетам мэром столицы С. Собяниным и освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом.