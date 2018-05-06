МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра до 18 м/с 6 мая

Спасатели призвали жителей Москвы и области соблюдать осторожность при нахождении на улице в воскресенье, 6 мая.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 6 мая столичный регион выйдет из-под влияния антициклона, и погода в Москве и Подмосковье постепенно начнет ухудшаться.

По данным спасателей, порывы ветра местами могут достигать 18 м/с.

В связи с этим москвичей призывают к бдительности: водителям рекомендуют припарковать автомобили, чтобы избежать ослепления вспышками молний, а пешеходам советуют избегать деревьев и шатких конструкций.