МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра до 18 м/с 6 мая 

Спасатели призвали жителей Москвы и области соблюдать осторожность при нахождении на улице в воскресенье, 6 мая.
Ранее Sobesednik.ru писал, что 6 мая столичный регион выйдет из-под влияния антициклона, и погода в Москве и Подмосковье постепенно начнет ухудшаться.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, в ближайшие часы в столице и области ожидаются усиление ветра и сильные грозы.
По данным спасателей, порывы ветра местами могут достигать 18 м/с.
В связи с этим москвичей призывают к бдительности: водителям рекомендуют припарковать автомобили, чтобы избежать ослепления вспышками молний, а пешеходам советуют избегать деревьев и шатких конструкций.