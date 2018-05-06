Ещё
МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра до 18 м/с 6 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС предупредило москвичей о грозе и усилении ветра до 18 м/с 6 мая 

ИД «Собеседник» 50 минут назад
Спасатели призвали жителей Москвы и области соблюдать осторожность при нахождении на улице в воскресенье, 6 мая.
Ранее Sobesednik.ru писал, что 6 мая столичный регион выйдет из-под влияния антициклона, и погода в Москве и Подмосковье постепенно начнет ухудшаться.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Москве, в ближайшие часы в столице и области ожидаются усиление ветра и сильные грозы.
По данным спасателей, порывы ветра местами могут достигать 18 м/с.
В связи с этим москвичей призывают к бдительности: водителям рекомендуют припарковать автомобили, чтобы избежать ослепления вспышками молний, а пешеходам советуют избегать деревьев и шатких конструкций.
ИД «Собеседник»: последние новости
Москвичам обещают кратковременные дожди и тепло 5 мая Активистов с плакатами о психических проблемах задержали в Москве Синоптики обещают москвичам потепление до 25 градусов в майские праздники
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом971
Турция «пригрозила» США из-за С-40067
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»108
Оголившуюся Бузову признали святой129
Трампа не позовут на похороны Маккейна849
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Кавказ
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
00:39
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение