Похолодание в столичном регионе: Москву ждут град и дождь

На Москву идет похолодание. Температура воздуха на выходных будет ниже на 10 градусов, чем сейчас, говорят синоптики.

Не обойдется и без града с дождем. Подробнее об этом рассказал корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов

Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «5 мая по территории Москвы и Московской области будет проходить очередной холодный атмосферный фронт, которой вслед за своим прохождением принесет понижение температуры. До 12-15 градусов тепла будет всего после прохождения атмосферного фронта. Но это еще не все. Дело в том, что температурный контраст на атмосферном фронте достаточно высокий — это около 10 градусов. Такой сильный перепад крупно даст о себе знать. Я имею в виду, конечно, комплекс неблагоприятных погодных явлений: ливни, грозы, градобитие, возможно, даже до 2 сантиметров. И, конечно, резкое усиление ветра до 15-20 метров в порывах».

По прогнозам около четверти майской нормы дождей выпадет в Москве в предстоящие выходные. Но уже ко Дню Победы погода нормализуется, осадков не ожидается.