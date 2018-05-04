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Похолодание в столичном регионе: Москву ждут град и дождь 

BFM.RU 4 мая 2018
Фото: BFM.RU
На Москву идет похолодание. Температура воздуха на выходных будет ниже на 10 градусов, чем сейчас, говорят синоптики.
Не обойдется и без града с дождем. Подробнее об этом рассказал корреспондент проекта meteoweb.ru Алексей Сафонов:
Алексей Сафонов корреспондент проекта meteoweb.ru «5 мая по территории Москвы и Московской области будет проходить очередной холодный атмосферный фронт, которой вслед за своим прохождением принесет понижение температуры. До 12-15 градусов тепла будет всего после прохождения атмосферного фронта. Но это еще не все. Дело в том, что температурный контраст на атмосферном фронте достаточно высокий — это около 10 градусов. Такой сильный перепад крупно даст о себе знать. Я имею в виду, конечно, комплекс неблагоприятных погодных явлений: ливни, грозы, градобитие, возможно, даже до 2 сантиметров. И, конечно, резкое усиление ветра до 15-20 метров в порывах».
По прогнозам около четверти майской нормы дождей выпадет в Москве в предстоящие выходные. Но уже ко Дню Победы погода нормализуется, осадков не ожидается.
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