Грозовой фронт надвигается на Москву

Через Подмосковье Москву днем в пятницу пройдет грозовой фронт, однако сильных осадков не ожидается, вторая волна грозовых облаков накроет регион вечером, сообщается на сайте «Метеовести».

«На западе Московской области около часа назад «выросли шапки» кучевых дождевых облаков, которые смещаются в сторону столичного мегаполиса. Примерно через час они пройдут через центр столицы. В это время следует ожидать кратковременное усиление ветра, сильный кратковременный ливневой дождь, не исключены гроза и град», — говорится в сообщении.

Ухудшение погоды в столице будет непродолжительным и локальным, большого количества осадков и существенного изменения температуры воздуха не ожидается.

По прогнозу, вторая волна грозовых облаков приблизится к столице с запада в конце дня.