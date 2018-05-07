Ряд улиц в центре Волгограда перекрыли 7 мая

В Центральном районе Волгограда 7 мая на весь день перекроют несколько улиц из-за легкоатлетической эстафеты и репетиции Парада Победы.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», до 17:00 ограничили движение авто по Набережной 62-й Армии, Нулевой продольной от улицы Комсомольской до улицы маршала Крылова, по дороге на паромную переправу от проспекта Ленина до набережной, по улице 7-й Гвардейской от набережной до улицы Советской. Связано это будет с проведением эстафеты. Объехать перекрытые участки дорог можно по улицам Советской, Комсомольской, Набережной 62-й Армии, 7-й Гвардейской, а также Первой продольной.

Из-за подготовки к параду с 07:00 до 22:00 перекроют площадь Павших Борцов и улицу Мира в границах улиц Комсомольской, Краснознаменской, Коммунистической, Первой продольной.