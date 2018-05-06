К концу года в проекте «Московское долголетие» ожидается более 200 тысяч человек — Собянин

К концу 2018 года в проекте «Московское долголетие» ожидается 200–300 тысяч участников, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала Россия-1. По его словам, уже сейчас записалось более 100 тысяч человек.

"Это огромный масштаб, просто сделать на одной площадке, локально — невозможно, поэтому мы включили в эту работу все наши учреждения: образование, культуру, спорт, социальные защиты", — сказал мэр.

В рамках проекта заключили соглашения о предоставлении услуг с более тысячи организаций, среди которых 988 — государственные, 44 — коммерческие, 68 — некоммерческие. Отмечается, что возможности этих организаций позволяют проводить занятия по разным видам деятельности для более чем 340 тысячи человек.

Ранее Собянин запустил пилотный проект по активному долголетию в столице — организации на бесплатной основе культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров. Запись пенсионеров для участия в проекте открылась 1 марта в территориальных центрах социального обслуживания.