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Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и грозах на выходных
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Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и грозах на выходных 

Газета.Ru 56 минут назад
На текущих выходных российская столица и вся Московская область оказались под воздействием мощного грозового фронта, который принесет похолодание, грозы и проливные дожди, передает ФАН.
Как сообщает погодный центр «Фобос», наиболее мощные осадки выпали в северной части Подмосковья, в частности — в городе Талдом, где пролилось более половины месячной нормы осадков для мая. Соседние регионы — Ярославская, Тверская, Смоленская и Вологодская области — также получили немалую долю осадков, от 15 до 20 мм.
По данным прогнозов, в воскресенье в Москве температура не прогреется более чем до 18 градусов. В дальнейшем, на рабочей неделе, жителей столичного региона ожидает потепление, и ко вторнику температура воздуха днем может достигнуть 26 градусов тепла.
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