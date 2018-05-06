Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил жителей столицы с Днем герба и флага города Москвы

Дорогие москвичи!

От имени депутатов Московской городской Думы поздравляю вас с Днем Герба и Флага города Москвы!

Этот праздник — напоминание об исторических традициях и признание в любви к нашей малой родине — Москве.

Святой Георгий Победоносец , запечатленный на флаге и гербе столицы, еще со времен Дмитрия Донского считается небесным покровителем нашего города. На протяжении многих веков он незримо охраняет и защищает Москву, и мы свято храним память о героических моментах нашей истории.

В День Герба и Флага желаю всем москвичам крепкого здоровья, новых успехов в созидательном труде на благо столицы! Пусть всегда чувство гордости за любимый город живет в наших сердцах!

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