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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил жителей столицы с Днем герба и флага города Москвы
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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников поздравил жителей столицы с Днем герба и флага города Москвы 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Поздравление председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова с Днем герба и флага города Москвы.
Дорогие москвичи!
От имени депутатов Московской городской Думы поздравляю вас с Днем Герба и Флага города Москвы!
Этот праздник — напоминание об исторических традициях и признание в любви к нашей малой родине — Москве.
Святой Георгий Победоносец, запечатленный на флаге и гербе столицы, еще со времен Дмитрия Донского считается небесным покровителем нашего города. На протяжении многих веков он незримо охраняет и защищает Москву, и мы свято храним память о героических моментах нашей истории.
В День Герба и Флага желаю всем москвичам крепкого здоровья, новых успехов в созидательном труде на благо столицы! Пусть всегда чувство гордости за любимый город живет в наших сердцах!
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