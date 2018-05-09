А. Шапошников поздравил москвичей с Днем Победы

«С Днем Победы, дорогие друзья! Благополучия, крепкого здоровья, мирного неба и счастья! В 73 раз наша страна отмечает годовщину Великой Победы. В каждой семье свято чтят память о тех, кто героически сражался за Родину на передовой. С великим праздником!», — написал А. Шапошников.