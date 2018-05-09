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А. Шапошников поздравил москвичей с Днем Победы
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А. Шапошников поздравил москвичей с Днем Победы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников поздравил жителей столицы с Днем Победы. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
«С Днем Победы, дорогие друзья! Благополучия, крепкого здоровья, мирного неба и счастья! В 73 раз наша страна отмечает годовщину Великой Победы. В каждой семье свято чтят память о тех, кто героически сражался за Родину на передовой. С великим праздником!», — написал А. Шапошников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей отметить День Победы на улицах столицы, где 9 мая запланировано проведение праздничных мероприятий на различных городских площадках.
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