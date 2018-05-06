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Ряд улиц перекрыли из-за репетиции парада
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Ряд московских улиц перекрыли из-за репетиции парада Победы 

Мир24 39 минут назад
Фото: ТАСС
В Москве пройдет генеральная репетиция парада Победы, сообщает «МИР 24». Центральные улицы российской столицы перекрыты начиная с шести утра.
До окончания репетиции закрыто движение от улицы Нижние Мневники до Садового кольца. С семи утра перекрыты улицы Тверская, Моховая и Охотный ряд. Ближе к 11 часам перекроют Новый Арбат и Новинский бульвар.
Открывать дороги для автомобилистов начнут по мере прохождения колонны.
Ограничения в работе коснулись и московского метро. Непосредственно прилегающие к Красной и Манежной площадям станции открыты только для входа и пересадки.
На выход ограничены станции «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» и «Китай-город».
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