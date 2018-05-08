Волонтеры помогают ветеранам, приезжающим в Москву из регионов 

Как сообщает официальный портал мэра столицы Сергея Собянина, с 4 мая в трех столичных аэропортах и на семи железнодорожных вокзалах ветеранов встречают участники проекта «Мосволонтер». Они узнают потребности гостей, оказывают помощь и помогают добраться до пансионата ветеранов в Москве. В столичных пансионатах для гостей подготовлена праздничная программа. 9 мая ветеранов пригласили на Красную площадь, где они увидят парад Победы и шествие «Бессмертного полка». А 10 мая для гостей проведут экскурсию по Москве.