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Волонтеры помогают ветеранам, приезжающим в Москву из регионов
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Волонтеры помогают ветеранам, приезжающим в Москву из регионов 

Авторадио 31 минуту назад
Фото: Управа района Новогиреево
Как сообщает официальный портал мэра столицы Сергея Собянина, с 4 мая в трех столичных аэропортах и на семи железнодорожных вокзалах ветеранов встречают участники проекта «Мосволонтер». Они узнают потребности гостей, оказывают помощь и помогают добраться до пансионата ветеранов в Москве. В столичных пансионатах для гостей подготовлена праздничная программа. 9 мая ветеранов пригласили на Красную площадь, где они увидят парад Победы и шествие «Бессмертного полка». А 10 мая для гостей проведут экскурсию по Москве.
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