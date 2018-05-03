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Ветераны Севастополя получат материальную помощь от Москвы к 9 мая
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Ветераны Севастополя получат материальную помощь от Москвы к 9 мая 

ТАСС 3 мая 2018
МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Около 3 тыс. ветеранов-севастопольцев получат от Москвы единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей ко Дню Победы. Об этом сообщил в интервью газете «Вечерняя Москва» мэр города Сергей Собянин.
"Кроме того, по давней традиции Москва продолжает поддерживать ветеранов-севастопольцев. В этом году материальную помощь в размере 5 тыс. рублей получат 2,8 тыс. инвалидов и участников войны, проживающих в этом теперь российском городе", — сказал Собянин.
Он напомнил, что 158 тыс. москвичей — участники войны, труженики тыла, участники обороны Москвы, блокадники — к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне также получили материальную помощь в размере от 3 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от категории получателя.
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