Остановку автобуса №471 на Волжском бульваре переименуют и перенесут 7 мая

Остановка автобуса №471 при движении от станции метро «Кузьминки» на Волжском бульваре будет переименована и перенесена с 7 мая 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «МосгортрансНИИпроект».

«С 7 мая 2018 г. остановку автобуса №471, следующего от станции метро «Кузьминки», у д. 41, корп. 4 на Волжском бульваре, перенесут к д. 49. Таким образом, остановочный пункт станет ближе к городской клинической больнице им. В. Демихова и Кадетскому училищу им. М. Шолохова. Перенесенная остановка с 7 мая будет называться «Больница им. Демихова», — говорится в сообщении.

По словам директора предприятия Александра Полякова это решение принято для удобства пассажиров.

«Мы вводим это изменение для удобства пассажиров, чтобы они могли быстрее добираться до социально важных учреждений. Жители д. 41, корп. 4 на Волжском бульваре, откуда убрали остановочный пункт, смогут воспользоваться остановкой маршрута №471 «МФЦ Кузьминки», которая находится в 100 м от их дома», — сказал А. Поляков.