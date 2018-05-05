Ещё
Занятия по английскому языку проведут в парке «Зарядье» в рамках проекта «Московское долголетие»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Занятия по английскому языку проведут в парке «Зарядье» в рамках проекта «Московское долголетие» 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу парка.
«В рамках проекта «Московское долголетие» в парке будут организованы следующие целевые направления, участие в которых не требует специальной подготовки: физическая активность (скандинавская ходьба — групповые занятия на свежем воздухе два раза в неделю по вторникам и четвергам); образовательная программа — английский язык (обучение основам языка, навыкам аудирования, чтения и основам разговорной речи, занятия планируется проводить два раза в неделю по средам и пятницам)», — следует из сообщения пресс-службы.
Проект «Московское долголетие» направлен на организацию культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров на бесплатной основе. Запись для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 года в территориальных центрах социального обслуживания.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
Сообщение Занятия по английскому языку проведут в парке «Зарядье» в рамках проекта «Московское долголетие» появились сначала на Москва Меняется.
Москва меняется: последние новости
День Победы можно будет отметить в «Царицыно» Станция метро «Нижняя Масловка» откроется в середине декабря Фестиваль «Военная тайна» пройдет 9 мая на Триумфальной площади
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будьте осторожны»: москвичей ждет бессонная ночь36
Россиянам придумали новый налог359
«Мы бы его сбили»: Израиль о российском самолете236
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением41
«Бесогон» не повторится: скандал вокруг Михалкова51
Видео
00:59
РФ призвали готовиться к блокаде Керченского пролива
В мире
00:31
Пенсионер с тростью помог поймать вооруженного подростка
Криминал Происшествия
04:25
Россиянам придумали новый налог
Экология Общество
00:58
На Украине установили билборды о походе на Крым
Украина В мире
04:16
«Никогда больше»: Киркоров выступил с заявлением
Шоу-бизнес
Появились подробности о несогласованной акции в Москве
Общество
00:18
Названа причина задержания Навального
Общество
00:51
Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой
Происшествия В мире
00:35
Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде
Происшествия
02:08
В Симферополе загорелся полигон с отходами
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение