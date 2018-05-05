Занятия по английскому языку проведут в парке «Зарядье» в рамках проекта «Московское долголетие»

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу парка.

«В рамках проекта «Московское долголетие» в парке будут организованы следующие целевые направления, участие в которых не требует специальной подготовки: физическая активность (скандинавская ходьба — групповые занятия на свежем воздухе два раза в неделю по вторникам и четвергам); образовательная программа — английский язык (обучение основам языка, навыкам аудирования, чтения и основам разговорной речи, занятия планируется проводить два раза в неделю по средам и пятницам)», — следует из сообщения пресс-службы.

Проект «Московское долголетие» направлен на организацию культурного, образовательного и спортивного досуга для пенсионеров на бесплатной основе. Запись для участия в пилотном проекте открылась 1 марта 2018 года в территориальных центрах социального обслуживания.

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