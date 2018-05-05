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Остановка «Метро „Библиотека имени Ленина“ не будет обслуживаться автобусами шести маршрутов 7 мая
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Остановка «Метро „Библиотека имени Ленина“ не будет обслуживаться автобусами шести маршрутов 7 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Остановка «Метро „Библиотека имени Ленина“ не будет обслуживаться автобусами шести маршрутов 7 мая 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГУП „Мосгортранс“.
»В связи с проведением мероприятий в Государственном Кремлевском дворце 7 мая 2018 г. остановка «Метро „Библиотека имени Ленина“ для автобусов „м1“, „м2“, „м3“, „м6“, „м27“, №144 по ул. Моховая при следовании к метро „Китай-город“ обслуживаться не будет», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что остановка не будет обслуживаться с 9:00 до окончания мероприятий.
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