Остановка «Метро „Библиотека имени Ленина“ не будет обслуживаться автобусами шести маршрутов 7 мая

Остановка «Метро „Библиотека имени Ленина“ не будет обслуживаться автобусами шести маршрутов 7 мая 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ГУП „Мосгортранс“.

»В связи с проведением мероприятий в Государственном Кремлевском дворце 7 мая 2018 г. остановка «Метро „Библиотека имени Ленина“ для автобусов „м1“, „м2“, „м3“, „м6“, „м27“, №144 по ул. Моховая при следовании к метро „Китай-город“ обслуживаться не будет», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что остановка не будет обслуживаться с 9:00 до окончания мероприятий.