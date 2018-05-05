День Победы можно будет отметить в «Царицыно»

День Победы, 9 мая, музей-заповедник «Царицыно» подготовил для посетителей праздничную программу.

На площади перед Большим Дворцом в усадьбе Царицыно будет с утра до вечера звучать музыка. Гости послушают концерт народного хора, джаз и песни военных лет, в течение всего дня будут выступать музыкальные и танцевальные ансамбли. Для гостей прозвучат такие знаковые композиции военной эпохи, как вальс «Журавли», «Синий платочек» и другие песни из советских кинофильмов в исполнении Академического народного хора.

Посетители также смогут под джазовую музыку потанцевать твист, шейк и другие танцы 60-х годов, которые были популярны у послевоенного поколения.

Праздничные мероприятия начнутся в 10:00 и завершатся в 20:00. Вход свободный.