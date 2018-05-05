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День Победы можно будет отметить в «Царицыно»
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День Победы можно будет отметить в «Царицыно» 

Москва меняется 21 минуту назад
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
День Победы, 9 мая, музей-заповедник «Царицыно» подготовил для посетителей праздничную программу.
На площади перед Большим Дворцом в усадьбе Царицыно будет с утра до вечера звучать музыка. Гости послушают концерт народного хора, джаз и песни военных лет, в течение всего дня будут выступать музыкальные и танцевальные ансамбли. Для гостей прозвучат такие знаковые композиции военной эпохи, как вальс «Журавли», «Синий платочек» и другие песни из советских кинофильмов в исполнении Академического народного хора.
Посетители также смогут под джазовую музыку потанцевать твист, шейк и другие танцы 60-х годов, которые были популярны у послевоенного поколения.
Праздничные мероприятия начнутся в 10:00 и завершатся в 20:00. Вход свободный.
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