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Ряд автобусов Москвы изменят маршруты следования 9 мая
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Ряд автобусов Москвы изменят маршруты следования 9 мая 

ТАСС 17 минут назад
Фото: РИАМО
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Автобусы Москвы изменят маршруты следования 9 мая в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы, сообщили во вторник в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».
"В связи с праздничными мероприятиями… 9 мая восемь автобусов коммерческих перевозчиков временно изменят свою трассу следования", — говорится в сообщении.
В частности, автобусы маршрутов №391, №423, №691, №294, 691к, 22к, 318 и 456 проедут 9 мая часть пути по измененной трассе.
"С 8:00 и до окончания мероприятий автобусы маршрута №456 будут проезжать до остановки «Белорусский вокзал», не заезжая на площадь Тверская Застава", — уточнили в пресс-службе.
Информация с изменениями и подробной картой размещена на всех остановках маршрутов. Отмечается, что для удобства пассажиров все остановки будут осуществляться по требованию.
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