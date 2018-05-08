Ряд автобусов Москвы изменят маршруты следования 9 мая

МОСКВА , 8 мая. / ТАСС /. Автобусы Москвы изменят маршруты следования 9 мая в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы, сообщили во вторник в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

"В связи с праздничными мероприятиями… 9 мая восемь автобусов коммерческих перевозчиков временно изменят свою трассу следования", — говорится в сообщении.

В частности, автобусы маршрутов №391, №423, №691, №294, 691к, 22к, 318 и 456 проедут 9 мая часть пути по измененной трассе.

"С 8:00 и до окончания мероприятий автобусы маршрута №456 будут проезжать до остановки «Белорусский вокзал», не заезжая на площадь Тверская Застава", — уточнили в пресс-службе.

Информация с изменениями и подробной картой размещена на всех остановках маршрутов. Отмечается, что для удобства пассажиров все остановки будут осуществляться по требованию.