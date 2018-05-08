Пассажиропоток вырос на 8% с введением в Москве бестурникетных трамвайных маршрутов

Пассажиропоток на 17 трамвайных маршрутах, проходящих на северо-востоке, востоке, юге и в центре Москвы , вырос на 8% после ввода бестурникетной системы, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгортранса».

Трамвайные маршруты становятся популярнее после ввода бестурникетной системы — каждый день ими пользуются свыше 346 тысяч человек.

«Запуск бестурникетной системы на трамвайных маршрутах привлекает новых пассажиров. Вход во все двери удобен для пользователей городского транспорта ‒ таким образом они экономят 10-15 минут в поездках. Сегодня маршрутами основной трамвайной сети, где можно входить во все двери, пользуются в среднем на 24 тысячи пассажиров больше, чем годом ранее», — сказал первый заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Борис Ткачук

На маршрутах, где нет турникетов, вход разрешен во все двери. Необходимо оплачивать проезд с помощью валидаторов, расположенных в салоне. В бестурникетном транспорте усилен контроль.

На сегодняшний день вход во все двери доступен на 27 трамвайных маршрутах Москвы. Такая система оплаты проезда также действует на 80 самых востребованных маршрутах автобуса.