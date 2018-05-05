Власти Москвы рассказали о строительстве северо-восточного участка БКЛ

Глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин рассказал о строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии, сообщает портал «Дни.ру».

Как отметил чиновник, все работы идут по графику. Специалисты намерены завершить возведение отрезка со станциями «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная» до конца 2019 года.

Полностью участок должен был завершён в 2021-м.

Станция «Рубцовская» станет пересадочной с «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии, а также одноимённой платформой Казанского железнодорожного направления.