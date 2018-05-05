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Власти Москвы рассказали о строительстве северо-восточного участка БКЛ
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Власти Москвы рассказали о строительстве северо-восточного участка БКЛ 

RT на русском 1 час назад
Глава Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин рассказал о строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии, сообщает портал «Дни.ру».
Как отметил чиновник, все работы идут по графику. Специалисты намерены завершить возведение отрезка со станциями «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная» до конца 2019 года.
Полностью участок должен был завершён в 2021-м.
Станция «Рубцовская» станет пересадочной с «Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии, а также одноимённой платформой Казанского железнодорожного направления.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что к строительству БКЛ в Москве привлекут дополнительные силы.
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