Фестиваль на Тверской улице проходит спокойно, сообщили в мэрии

МОСКВА , 5 мая — РИА Новости . Мероприятия фестиваля «Московская весна A Cappella» в центре Москвы проходят спокойно, несмотря на несанкционированный митинг, сообщил РИА Новости в субботу глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

"У нас все нормально, все выступления идут, ущерба никакого нет. Все в порядке и спокойно", — заявил собеседник агентства.