Фестиваль на Тверской улице проходит спокойно, сообщили в мэрии 

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Мероприятия фестиваля «Московская весна A Cappella» в центре Москвы проходят спокойно, несмотря на несанкционированный митинг, сообщил РИА Новости в субботу глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
"У нас все нормально, все выступления идут, ущерба никакого нет. Все в порядке и спокойно", — заявил собеседник агентства.
Мэрия Москвы согласовала акцию 5 мая на проспекте Сахарова с числом участников до 15 тысяч человек, но один из организаторов, Алексей Навальный, все равно призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице.