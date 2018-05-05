6 мая в Москве ограничат движение по нескольким улицам из-за репетиции военного парада

В Воскресенье, 6 марта, на Красной площади российские военные проведут генеральную репетицию Парада Победы. Из-за мероприятия в городе ограничат движение по нескольким улицам.

С 06:00 перекрывается дорожное движение на участке от улицы Мневники по Звенигородскому шоссе до Баррикадной улицы. А с 06:30 перекроют ряд центральных улиц внутри Садового кольца.

C 17:00 ограничивается движение на участках: проезд к железнодорожной станции Пресня, 3-я Магистральная улица, Звенигородское шоссе в сторону улицы Мневники по встречной полосе, улица Мневники и улица Народного Ополчения.

Все перекрытия будут действовать до окончания мероприятий.

Кроме того, из-за проведения веломногодневки — гонки "Пять колец Москвы" — улица Крылатская от дома №15 до дома №8 будет перекрыта 6 мая с 09:00 до 12:00 часов.