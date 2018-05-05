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Синоптики продлили «желтый уровень» погодной опасности на 6 мая
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Синоптики продлили «желтый уровень» погодной опасности на 6 мая 

360tv.ru 1 час назад
Синоптики продлили «желтый уровень» погодной опасности до воскресенья, 6 мая, из‐за усиления ветра и гроз. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Гидромецентр России.
В столичном регионе с вечера субботы и в течение воскресенья местами ожидаются грозы, а также усиление ветра при порывах до 13-18 метров в секунду.
Дождь, который начнется в Москве в субботу вечером может принести до понедельника до 30% майской нормы осадков, которая составляет 51 миллиметров.
Новые атмосферные фронты могут принести в столичный регион небольшое похолодание. Так, если в субботу днем температура воздуха поднимется до +24. +26 градусов, то в воскресенье температура не будет превышать +19 градусов, в понедельник — +19. +21 градуса тепла.
Аналогичный повышенный уровень погодной опасности действует почти во всех регионах Центральной России, за исключением Тверской области.
Главное управление МЧС по Москве сообщило ранее о грозе и ветре до 17 метров в секунду сегодня, 5 мая.
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