Синоптики продлили «желтый уровень» погодной опасности на 6 мая

Синоптики продлили «желтый уровень» погодной опасности до воскресенья, 6 мая, из‐за усиления ветра и гроз. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Гидромецентр России.

В столичном регионе с вечера субботы и в течение воскресенья местами ожидаются грозы, а также усиление ветра при порывах до 13-18 метров в секунду.

Дождь, который начнется в Москве в субботу вечером может принести до понедельника до 30% майской нормы осадков, которая составляет 51 миллиметров.

Новые атмосферные фронты могут принести в столичный регион небольшое похолодание. Так, если в субботу днем температура воздуха поднимется до +24. +26 градусов, то в воскресенье температура не будет превышать +19 градусов, в понедельник — +19. +21 градуса тепла.

Аналогичный повышенный уровень погодной опасности действует почти во всех регионах Центральной России , за исключением Тверской области