В центре Симферополя ограничат движение из-за репетиции парада Победы

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Транспорт не сможет проехать по участку от площади Амет-Хан Султана до площади Советской включительно с 18:30 5 мая до 2:00 6 мая и с 5:00 до 10:00.

«На период проведения мероприятий также будет запрещена парковка транспортных средств на данном участке», — отмечается в сообщении.

Кроме того, во время репетиций и самого парада в центре Симферополя закроют пешеходные переходы. Это произойдёт 5 мая с 19:30 до 21:00, 7 мая с 6:30 до 8:30, 9 мая с 9:00 до 11:00.