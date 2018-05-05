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В центре Симферополя ограничат движение из-за репетиции парада Победы
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В центре Симферополя ограничат движение из-за репетиции парада Победы 

RT на русском 2 часа назад
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Транспорт не сможет проехать по участку от площади Амет-Хан Султана до площади Советской включительно с 18:30 5 мая до 2:00 6 мая и с 5:00 до 10:00.
«На период проведения мероприятий также будет запрещена парковка транспортных средств на данном участке», — отмечается в сообщении.
Кроме того, во время репетиций и самого парада в центре Симферополя закроют пешеходные переходы. Это произойдёт 5 мая с 19:30 до 21:00, 7 мая с 6:30 до 8:30, 9 мая с 9:00 до 11:00.
Ранее m24 сообщал, что в Москве изменят маршруты наземного транспорта 6 и 9 мая из-за парада.
RT на русском: последние новости
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