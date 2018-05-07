В центре Нижнего Новгорода изменилась схема движения транспорта из-за репетиции Парада Победы

В понедельник, 7 мая, в Нижнем Новгороде изменилась схема движения транспорта в связи с репетицией Парада Победы. Как сообщает пресс-служба администрации столицы ПФО, до 13.00 будет перекрыта площадь Минина и Пожарского (на участке от памятника Чкалову до улицы Большая Покровская), улицы Ульянова, Варварская, Минина (на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Георгиевский съезд, Казанский съезд, Верхне-Волжская набережная (на участке от площади Минина и Пожарского до площади Сенной) и улица Пискунова (на участке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной). Маршруты общественного транспорта также скорректированы.

Трамвай № 2, следующий от «Черного Пруда», поедет по улицам Ильинской, Белинского, Ошарской и Кузнечихинской до остановки «Лапшиха».

Автобусы № 1, 68, маршрутка Т-4 и троллейбусы № 9, 13, 17, 31 сократят путь до площади Свободы. Маршрутка Т-31 не будет двигаться дальше улицы Пискунова.

Движение автобусов № 19, 52, 90 и маршруток Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, которые едут от Канавинского моста в сторону площади Сенной, организуют по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Белинского и далее — по маршрутам.

Автобусы № 3, 61, 71 и маршрутки Т-41, Т-71, 92, двигающиеся от Канавинского моста на площадь Свободы, проследуют по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршрутам.

Автобусы № 40, 74 и маршрутки Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, которые следубт от площади Свободы к площади Сенной, отправятся по улицам Горького, Ижорской, Белинского и далее — по маршрутам.

Движение автобусов № 45, следующих от площади Горького в сторону площади Сенной, будет организовано по улице Горького, площади Свободы, улицам Горького, Ижорской, Белинского и далее — по маршруту.

Маршрутка Т-47, путь которой пролегает от Канавинского моста в сторону площади Лядова, поедет по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большая Покровская, площади Лядова и далее — по маршруту.

Автобус № 91, который следует от улицы Ванеева в направлении Канавинского моста, будет двигаться по площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большая Покровская, Малая Покровская, Похвалинскому съезду и далее — по маршруту.

Автомобилистам следует выбирать пути объезда перекрытых участков дорог по прилегающим улицам, а также не парковать машины в зоне проведениярепетиции Парада Победы.

Напомним, въезд автобусов в Нижний Новгород ограничат на время ЧМ-2018.

Фото: Надежда Кей