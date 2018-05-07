Центр Нижнего Новгорода перекроют сегодня вечером

Репетиция парада перенесена на вечер. С 18:30 до 23:00 будут перекрыты улицы, автобусы изменят маршруты. Об этом сообщили в администрации города. Автовладельцам следует строить маршруты по прилегающим улицам.

Согласно данным, движение общественного транспорта в Нижнем изменится вот так:

Трамваи № 2, следующих от остановки «Черный Пруд» поедут по улицам Ильинская, Белинского, Ошарская, Кузнечихинская до остановки «Лапшиха». В обратном направлении — по той же схеме.

Автобусы № 1, 68, Т-4 и троллейбусы № 9, 13, 17, 31 сократят маршрут до площади Свободы, автобусы № Т-31 — до улицы Пискунова.

Автобусы № 19, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Канавинского моста в направлении площади Сенной, поедут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Белинского и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улице Белинского, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам.

Автобусы № 3, 61, 71, Т-41, Т-71, 92 следующих от Канавинского моста в направлении площади Свободы, поедут по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршрутам.

Автобусы № 40, 74, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от Площади Свободы в направлении площади Сенной, поедут по улицам Горького, Ижорская, Белинского и далее — по маршрутам. В обратном направлении — по улицам Белинского, Ванеева, площади Свободы и далее — по маршрутам.

Движение автобусы № 45, следующих от площади Горького в направлении площади Сенной, будет организовано по улице Горького, площади Свободы, улицам Горького, Ижорская, Белинского и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улицам Белинского, Ванеева, площади Свободы и далее — по маршруту.

Движение автобусов №Т-47, следующих от Канавинского моста в направлении площади Лядова, будет организовано по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Большой Покровской, площади Лядова и далее — по маршруту. В обратном направлении — по улице Большой Покровской, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршруту.

Движение автобусов № 91, следующих от улицы Ванеева в направлении Канавинского моста, будет организовано по площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улицам Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее — по маршруту. В обратном направлении — по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы и далее — по маршруту.

Кроме того, в это время будет прекращено движение транспорта по площади Минина и Пожарского (на участке от памятника В. П. Чкалову до улицы Большой Покровской), улицам Ульянова, Варварской, Минина (на участках от площади Минина и Пожарского до улицы Пискунова), Георгиевскому съезду, Казанскому съезду, Верхне-Волжской набережной (на участке от площади Минина и Пожарского до площади Сенной), улице Пискунова (на участке от улицы Варварская до Верхне-Волжской набережной).