Семеновскую и Рубцовскую набережные свяжет мост

Семеновскую и Рубцовскую набережные свяжет пешеходный мост

Пешеходный мост, соединяющий Семеновскую и Рубцовскую набережные, построят к концу 2019 года, рассказал первый заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев , сообщает Агентство "Москва"

Длина моста составит 75 метров. Рядом с ним возведут многофункциональный центр. Оба объекта строятся в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская" строящейся станции "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро.

Многофункциональный центр площадью 50 тысяч квадратных метров возведут к 2020 году. Также запланировано благоустройство набережной реки, возведение малых архитектурных форм и обустройство сквера.