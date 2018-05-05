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Семеновскую и Рубцовскую набережные свяжет мост
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Семеновскую и Рубцовскую набережные свяжет пешеходный мост 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС
Пешеходный мост, соединяющий Семеновскую и Рубцовскую набережные, построят к концу 2019 года, рассказал первый заместитель генерального директора АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев, сообщает Агентство "Москва".
Длина моста составит 75 метров. Рядом с ним возведут многофункциональный центр. Оба объекта строятся в рамках транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Электрозаводская" строящейся станции "Рубцовская" Большой кольцевой линии метро.
Многофункциональный центр площадью 50 тысяч квадратных метров возведут к 2020 году. Также запланировано благоустройство набережной реки, возведение малых архитектурных форм и обустройство сквера.
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