журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москве 5 мая, в субботу, проходит ежегодный мотопарад. Мероприятие организуется в столице второй год подряд. Девиз мотопарада: «На дороге все равны».

В этом году в пробеге принимают участие около 3000 мотоциклистов из основных клубов города, а также люди, неравнодушные к мотодвижению.

Как рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов , ежегодно на столичных дорогах появляется до 30% новых мотоциклистов. Чиновник отметил, что столичные байкеры уделяют большое внимание соблюдению правил дорожного движения, экипировке и подготовке к мотосезону.