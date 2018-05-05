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журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Москве 5 мая, в субботу, проходит ежегодный мотопарад. Мероприятие организуется в столице второй год подряд. Девиз мотопарада: «На дороге все равны».
В этом году в пробеге принимают участие около 3000 мотоциклистов из основных клубов города, а также люди, неравнодушные к мотодвижению.
Как рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, ежегодно на столичных дорогах появляется до 30% новых мотоциклистов. Чиновник отметил, что столичные байкеры уделяют большое внимание соблюдению правил дорожного движения, экипировке и подготовке к мотосезону.
Участники сегодняшнего мотопарада начали собираться еще в 9:00 на проспекте Академика Сахарова. Колонна выдвинулась в 11:30. Мотоциклисты проедут по Садовому кольцу и финишируют на Воробьевых горах, пишет РИА Новости.
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