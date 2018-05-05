Интеграцию ж/д станции «Карачарово» со столичным метро планируют завершить в 2019 г

Интеграцию железнодорожной станции «Карачарово» с Кожуховской линией метро и Московским центральным кольцом планируют завершить в 2019 году, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

«Я хочу сразу подчеркнуть, что станция «Карачарово» будет интегрирована в один вестибюль со станцией «Нижегородская», к концу 2019 года будет уже полноценно интегрированный транспортно-пересадочный узел, где будет и МЦК, и Кожуховская ветка метро, и станция «Карачарово», — сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что до конца года может быть закончено строительство трех платформ на Горьковском направлении Московской железной дороги на станции «Карачарово».

Как ранее сообщалось на официальном сайте мэра столицы, «Карачарово» войдет в состав крупнейшего в Европе транспортно-пересадочного узла «Рязанское», который свяжет Кожуховскую и Большую кольцевую линию столичного метро, Московское центральное кольцо и наземный общественный транспорт.