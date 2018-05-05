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В Москве прошла акция, посвященная 200-летию Карла Маркса
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В Москве прошла акция, посвященная 200-летию Карла Маркса 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мероприятие состоялось на площади Революции. В центре столицы собрались более 500 человек. КПРФ и представители левых движений памятнику Карла маркса возложили цветы и провели импровизированный митинг, сообщает Эхо Москвы. Собравшиеся отметили, что Карл Маркс — это тот выдающийся учёный и сегодня его учение является самым важным в развитии человечества.
Напомним, что сегодня в Москве стартовал второй ежегодный мотопарад. «Московский мотофестиваль — 2018» начал движение в 11:30 и направился по Садовому кольцу. Финиширует парад на Воробьевых горах. Ожидается, в мотопараде примут участие около 3000 мотоциклистов, пишет РИА Новости. Сообщается, что заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил — количество мотоциклистов каждый год растёт: по разным оценкам, почти 30% мотоциклистов каждый год появляется дополнительно на дорогах города.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Более трех тысяч мотоциклистов приняли участие в московском мотопараде Во время репетиции парада Победы в Екатеринбурге произошел пожар В Красноярске 9 мая вводятся ограничения для транспорта
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