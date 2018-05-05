Филармония в «Зарядье» откроется в середине лета

Филармонию в столичном парке «Зарядье» планируют открыть к середине лета

Филармонию в столичном парке «Зарядье» планируют открыть к середине лета. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работы по подготовке филармонии в «Зарядье» идут хорошими темпами, планируем их к концу чемпионата мира закончить. Мы готовимся к установке органа и 25 мая поедем уже во Францию за органом. Это один из крупнейших и сложнейших органов в стране. 25 мая его примут, потом привезут часть органа и будут настраивать. Надеемся к середине лета получить объект мирового уровня и провести в нем Московский урбанистический форум», — сказал М. Хуснуллин.

Московский урбанистический форум в этом году пройдет в парке «Зарядье» с 17 по 22 июля.