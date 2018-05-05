Пассажиров электрички Софрино-Москва эвакуировали на станции «Мытищи» из-за задымления на крыше вагона

Пассажиров электрички Софрино-Москва эвакуировали на станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) из-за задымления деревянного настила на крыше вагона поезда, сообщает пресс-служба МЖД.

«Сегодня в 9:09 на станции «Мытищи» Ярославского направления Московской железной дороги, по предварительной информации, возникло задымление деревянного настила на крыше второго вагона пригородного поезда №6105, следовавшего по маршруту Софрино-Москва. Железнодорожники незамедлительно вызвали пожарную службу, которая в 9:36 устранила задымление. Причина возникновения задымления будет устанавливаться. Пассажиров электрички высадили на станции «Мытищи», они продолжили движение на попутных электричках», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в результате незапланированной остановки электрички несколько поездов Ярославского направления следуют с увеличенным интервалом. Диспетчерский аппарат МЖД делает все от него зависящее, чтобы ввести движение в график.