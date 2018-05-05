Дожди с грозами надвигаются на Москву

Гроза, кратковременный дождь, сильный ветер и жара в 26 градусов ждут жителей московского региона 5 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, погода будет облачной с прояснениями.

Максимальная температура в столице — плюс 24-26 градусов, по области — плюс 22-27 градусов, ветер южный, три-восемь метров в секунду, при грозе порывистый

По словам синоптика, атмосферное давление в столичном регионе будет слабо падать. Оно составит 749 миллиметров ртутного столба.

Сильная гроза оставила без света порядка 200 тысяч домов в канадской провинции Онтарио. Жертвами непогоды стали два человека.