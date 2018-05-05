Почти 20 поездов на Ленинградском направлении ОЖД отменят с 14 по 17 мая

Расписание движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится во второй половине мая, сообщили в пресс-службе Московско-тверской пригородной пассажирском компании.

«В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине мая 2018 г. изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва-Тверь ( Конаково ) и Тверь-Бологое ( Торжок )», — говорится в сообщении.

Так, с 14 по 17 мая отменены пять поездов Москва-Крюково, два Москва-Подсолнечная, один Москва-Клин, семь Крюково-Москва и один Клин-Москва.