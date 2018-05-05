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Почти 20 поездов на Ленинградском направлении ОЖД отменят с 14 по 17 мая
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Почти 20 поездов на Ленинградском направлении ОЖД отменят с 14 по 17 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Расписание движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится во второй половине мая, сообщили в пресс-службе Московско-тверской пригородной пассажирском компании.
«В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине мая 2018 г. изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок)», — говорится в сообщении.
Так, с 14 по 17 мая отменены пять поездов Москва-Крюково, два Москва-Подсолнечная, один Москва-Клин, семь Крюково-Москва и один Клин-Москва.
Помимо этого, во второй половине мая изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов Московско-Тверской ППК. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».
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