Почти 20 поездов на Ленинградском направлении ОЖД отменят с 14 по 17 мая 

Расписание движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится во второй половине мая, сообщили в пресс-службе Московско-тверской пригородной пассажирском компании.
«В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги во второй половине мая 2018 г. изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок)», — говорится в сообщении.
Так, с 14 по 17 мая отменены пять поездов Москва-Крюково, два Москва-Подсолнечная, один Москва-Клин, семь Крюково-Москва и один Клин-Москва.
Помимо этого, во второй половине мая изменится расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов Московско-Тверской ППК. С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».