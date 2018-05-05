Второй ежегодный мотопарад прошел в Москве

Участники мероприятия стали собираться на проспекте Академика Сахарова с 9 часов.

Второй ежегодный мотопарад, организованный в рамках Московского мотофестиваля-2018, прошел в центре столицы 5 мая.

Участники мероприятия стали собираться на проспекте Академика Сахарова с 9 часов. Колонна начала движение в 11:30 по московскому времени. Ее маршрут был проложен по Садовому кольцу. Мотоциклисты финишировали в 12:30 на Воробьевых горах.

В акции приняли участие порядка трех тысяч человек, отмечает РИА Новости

— Сегодня у нас второй городской большой праздник для всех мотоциклистов города — это наш мотопарад, девиз его «На дороге все равны». Здесь основные мотоклубы города Москвы, люди, неравнодушные к мотодвижению. Очень рады, что количество мотоциклистов каждый год растет: по разным оценкам, почти 30 процентов мотоциклистов каждый год появляется дополнительно на дорогах города, — пояснил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

По его словам, московские мотоциклисты уделяют большое внимание безопасности дорожного движения и подготовке к мотосезону.