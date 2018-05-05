Мотосезон в Москве откроется парадом с участием 3 тыс. мотоциклистов

МОСКВА , 5 мая. / ТАСС /. Ежегодный мотопарад по случаю открытия мотосезона пройдет в Москве. Колонна из 3 тыс. мотоциклистов проследует от проспекта Академика Сахарова до Воробьевых гор, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Колонна из трех тысяч мотоциклистов в 11:30 начнет движение от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и финиширует в 12:30 на смотровой площадке на Воробьевых горах", — цитирует пресс-служба слова заммэра, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова . По его мнению, акция поможет привлечь внимание жителей города к безопасности дорожного движения и мотокультуре столицы.

Для обеспечения безопасности движения колонны перед заездом будет проведен визуальный осмотр техники на наличие видимых неисправностей. Участников парада будут сопровождать сотрудники ГИБДД. На время проведения мероприятия будет ограничено движение транспорта по маршруту следования парада. Улицы будут открываться по мере прохождения мотоколонны.

Так, в течение всего дня 5 мая нельзя будет проехать по улице Косыгина, Университетскому проспекту, Университетской площади, уточнили в департаменте. С 06:30 до 11:30 в субботу для проезда закроют проспект Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой. Кроме того, с 11:30 5 мая для движения автомобилей будут закрыты улицы Садовая-Спасская, Проспект Мира, Садовое кольцо от улицы Маши Порываевой до Фрунзенской набережной, Крымский проезд, Фрунзенская набережная, улица Хамовнический вал, Комсомольский проспект, проспект Вернадского.

В 12:30 на Университетской площади Воробьевых гор и в парке «Сокольники» пройдут выступления мотоспортсменов и мастер-классы от инструкторов. Кроме того, гости мероприятия смогут увидеть отдельную шоу-программу пилотажной группы ГИБДД Москвы «Каскад» и команды столичных полицейских, посетить выставку ретромотоциклов и концерт на Университетской площади.