Маршруты наземного транспорта изменятся 7, 8 и 9 мая

Курсирование автобусов изменено в связи с проведением праздничных мероприятий в столице.

7, 8 и 9 мая 2018 года будут изменены маршруты столичного наземного транспорта. Это связано с проведением в Москве праздничных мероприятий в Государственном Кремлевском дворце и в районах Солнцево, Текстильщики и Зябликово.

Так, в понедельник, 7 мая, в связи с проведением инаугурации президента с 09:00 и до ее окончания автобусы М1, М2, М3, М6, М27, № 144 поедут по Моховой улице к станции метро «Китай-город» без остановки у станции метро «Библиотека имени Ленина».

Во вторник, 8 мая, с 09:30 и до окончания праздничных мероприятий в районе Солнцево автобусы № 32 вместо Солнцевского проспекта будут курсировать в обоих направлениях по улице Главмосстроя — между 2-м микрорайоном Солнцева и остановкой «Солнцевский отдел ЗАГС» на Боровском шоссе. Кроме того, автобусы № 689 вместо Солнцевского проспекта поедут от 2-го микрорайона Солнцева по улице Главмосстроя.

— Автобусы № 695 будут следовать между остановкой «Солнцевский отдел ЗАГС» на Боровском шоссе и улицей Щорса в обоих направлениях по улице Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта). Автобусы № 718 пойдут в обоих направлениях по улице Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта). Автобусы № 729 поедут в обоих направлениях по улице Главмосстроя (вместо Солнцевского проспекта). Автобусы № 752 после остановки «Улица Главмосстроя, 3» будут курсировать по Солнцевскому проспекту и улице 50 лет Октября, далее своим маршрутом в обратном направлении, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Вдобавок, с 12:00 в районе Текстильщики до окончания праздничных мероприятий могут увеличиться интервалы движения автобусов Вк, Вч, № 228, 861, С4 и троллейбусов № 27, 38.

В среду, 9 мая, с 10:00 и до окончания мероприятий в Солнцеве на автобусах № 793 горожане вместо улицы Богданова смогут отправиться в обоих направлениях по Производственной улице и Боровскому шоссе.

А с 13:00 до окончания мероприятий автобусы № 32 пойдут в обоих направлениях по Боровскому шоссе без заезда на улицу 50 лет Октября и Солнцевский проспект. Вместо улиц Щорса и Главмосстроя автобусы № 518 будут идти в обоих направлениях по Волынской улице и улице 50 лет Октября. Вдобавок без заезда на улицу Щорса, Солнцевский проспект и Волынскую улицу поедут автобусы № 686. Они проследуют от станции Солнечная до 5-го микрорайона Солнцева по улице Авиаторов.