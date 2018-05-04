Открыты памятные знаки о генерале Ефремове

Памятные знаки в честь генерала Ефремова открыты в Москве ко Дню Победы

"На улице Ефремова ранее висела мемориальная табличка. Там было написано "герой Гражданской войны", и ни слова о его роли в защите Москвы, в боях под Вязьмой и о том подвиге, который обессмертил его имя. Я приветствую, что Российское военно-историческое общество при поддержке мэра Москвы работает над созданием памятника генералу Ефремову", — подчеркнул председатель РВИО, министр культуры РФ Владимир Мединский.

Первый информационный знак размещен на стене дома № 13 стр. 2 по улице Ефремова, второй — в сквере на пресечении улиц Ефремова и 3-ей Фрунзенской, где в декабре текущего года будет установлен памятник военачальнику.

Памятные знаки содержат следующую информацию: "Улица названа в честь Героя России генерал-лейтенанта Ефремова Михаила Григорьевича (1897-1942). В годы Великой Отечественной войны — командующий 33-ей Армией. Участвовал в организации обороны столицы и в контрнаступлении под Москвой. В апреле 1942 года погиб в окружении под Вязьмой, предпочтя смерть плену", отметили в пресс-службе Общества.

Подвиг героя

Михаил Георгиевич Ефремов — участник Первой мировой и Гражданской войн. Отличился при установлении Советской власти в Азербайджане . В 1927-1928 гг. военный советник в Китае . В 1937 г. выбран депутатом Верховного Совета СССР. В 1940 г. ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

В ходе начавшегося 5 декабря 1941 г. контрнаступления, 33-я армия освободила Наро-Фоминск Боровск и Верею. В конце января 1942 г. по флангам наступавшей в направлении Вязьмы 33-й армии противник нанес массированные контрудары, и армия оказалась в окружении. Более двух месяцев генерал— лейтенант Ефремов продолжал руководить частями армии в "котле". В последний самолет, которому удалось сесть на контролируемой территории, Ефремов приказал погрузить знамена и раненых солдат, а сам отказался от эвакуации.

После получения приказа на выход из окружения, генерал— лейтенант Ефремов прорывался вместе с войсками. Погиб 19 апреля 1942 года вследствие полученных в бою ранений, потеряв возможность передвигаться самостоятельно. Он застрелился, предпочтя смерть плену.