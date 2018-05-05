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В центре Москвы собираются участники второго ежегодного мотопарада
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В центре Москвы собираются участники второго ежегодного мотопарада 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Второй ежегодный мотопарад в рамках Московского мотофестиваля-2018 начинается в субботу в центре Москвы.
Как ранее отмечалось, участники парада собираются с 9.00 на проспекте Академика Сахарова. Колонна начнет движение в 11:30 и будет двигаться по Садовому кольцу, финиширует парад в 12.30 на Воробьевых горах. Как ожидается, в мотопараде примут участие около 3000 мотоциклистов.
"Сегодня у нас второй городской большой праздник для всех мотоциклистов города — это наш мотопарад, девиз его «На дороге все равны». Здесь основные мотоклубы города Москвы, люди, неравнодушные к мотодвижению. Очень рады, что количество мотоциклистов каждый год растёт: по разным оценкам, почти 30% мотоциклистов каждый год появляется дополнительно на дорогах города", — сказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Заммэра отметил, что столичные мотоциклисты уделяют серьезное внимание безопасности дорожного движения, экипировке и подготовке к мотосезону. «Мы будем уже после сегодняшнего мероприятия готовиться к следующему году, чтобы количество мотоциклистов в мероприятиях, связанных с мотоспортом, мотодвижением было больше и больше», — добавил Ликсутов.
Начальник УГИБДД по Москве Виктор Коваленко подчеркнул, что число ДТП на дорогах столицы каждый год снижается примерно на 15%.
"Мы видим, что культура поведения на дороге, культура вождения становится лучше. Хотелось бы этим фестивалем показать, что водители как автомобилей, так и мотоциклов должны вести себя на дороге адекватно и понятно", — заключил Коваленко.
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