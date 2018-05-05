Названо количество задержанных в центре Москвы

Порядка 300 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы

Около 300 человек задержали на несанкционированной акции в Москве , решается вопрос о привлечении их к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве. "За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом", — сказал собеседник агентства. Мэрия Москвы предлагала провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова, но Алексей Навальный , один из организаторов, все равно призвал своих сторонников выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии эти призывы назвали провокацией и пообещали действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушения закона, а детский отбудсмен Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.