Названо количество задержанных в центре Москвы

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Порядка 300 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Около 300 человек задержали на несанкционированной акции в Москве, решается вопрос о привлечении их к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом", — сказал собеседник агентства.
Мэрия Москвы предлагала провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова, но Алексей Навальный, один из организаторов, все равно призвал своих сторонников выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии эти призывы назвали провокацией и пообещали действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушения закона, а детский отбудсмен Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.
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