Дополнительные «Ласточки» назначены на маршрут Москва-Санкт-Петербург с 5 по 9 мая

С 5 по 9 мая между Москвой Санкт-Петербургом назначены дополнительные «Ласточки», сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Для обеспечения повышенного спроса на перевозку пассажиров на участке Москва-Санкт-Петербург в период с 5 по 9 мая ОАО «РЖД» в дополнение к действующему графику движения назначает поезда «Ласточка» № 811, 812, 813, 814 и 816. Поезда будут курсировать сдвоенными составами (10 вагонов)», — говорится в сообщении.

Так из Москвы будут отправляться 5 мая поезд №814 «Ласточка» ЭС2ГП («Премиум») в 10:00, прибывать в Санкт-Петербург будет в 17:00 с остановками в Твери и Бологом; 6 мая поезд №812 «Ласточка» ЭС1 («Стандарт») отправится в 10:05, прибудет в 17:00 с остановками в Твери и Бологом; 8 мая поезд №816 «Ласточка» ЭС2ГП («Премиум») отправится в 7:20, прибудет в 15:42 с остановками в Твери и Бологом Из Санкт-Петербурга в Москву отправятся поезда 5 мая №811 «Ласточка» ЭС1 («Стандарт») в 13:58, прибудет в Москву 21:52 с остановками в Бологом и Твери, 6 и 9 мая поезда №813 «Ласточка» ЭС2ГП («Премиум») будут отправляться в 12:30, прибывать в 21:52 с остановками в Бологом и Твери. Уточняется, что продажа билетов на дополнительные «Ласточки» сообщением Москва-Санкт-Петербург в ближайшее время будет открыта во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

На эти поезда распространяется специальная акция «1 рубль = 1 км» (как на полном маршруте, так и на отдельных участках пути). Например, стоимость проезда от Москвы до Санкт-Петербурга и в обратном направлении составит 650 руб., а в бизнес-классе «Ласточек» ЭС2ГП («Премиум») — 1 тыс. 99,99 руб.

Кроме того, на данные поезда будут действовать специальные тарифные предложения для различных категорий пассажиров. При оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года цена будет снижена на 60%, для пассажиров в возрасте от 60 лет — 50%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%.