Москва масштабно отметит 73-ю годовщину Великой Победы

МОСКВА , 9 мая. / ТАСС /. Сотни праздничных мероприятий, концертов и акций пройдут в Москве в 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Ключевыми событиями станут Парад Победы на Красной площади и шествие «Бессмертного полка», завершится праздничная программа грандиозным салютом.

Во время праздничных мероприятий порядок и безопасность в столице будут обеспечивать 12 тыс. полицейских, военнослужащих Росгвардии и народных дружинников.

Праздник в парках

В парке Победы на Поклонной горе утром 9 мая все желающие смогут посмотреть трансляцию парада на Красной площади. В 12:30 в парке начнется автомобильный ретропарад, а затем состоится автопробег, посвященный празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 13:00 в парке выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева . В 19:00 на Поклонной горе начнется праздничный концерт.

В парке «Зарядье» в День Победы состоится бесплатный концерт-спектакль «Посвящение» по пьесе немецкого драматурга Хайнера Мюллера «Волоколамское шоссе». Концерт также станет завершающим событием открытого музыкального международного конкурса исполнителей «Московская весна А Cappella», проходящего в столице в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Главным событием 9 мая в Парке Горького станет концерт Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского, который исполнит Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича — «Ленинградскую», написанную в годы блокады. Кроме того, на Пушкинской набережной пройдет выставка военной техники.

В связи с масштабными работами по благоустройству на территории ВДНХ, все праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, переносятся в парк Останкино. Там с 12:00 до 21:00 всех гостей парка ждет музыкальный концерт. Вечером в импровизированном кинозале гости увидят романтическую трагикомедию Владимира Мотыля «Женя, Женечка и „катюша“.

В парке „Сокольники“ 9 мая в 12:00 от главного входа торжественным маршем пройдут ветераны, затем состоится концерт.

Музыка Победы

В День Победы на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах Москвы музыкальные коллективы исполнят песни о Великой Отечественной войне.

Так, на Белорусском вокзале выступят актер театра и кино Игорь Миркубанов, „Хор Турецкого“ и Soprano. На Рижском вокзале пройдет концерт арт-группы, а на Казанском мелодии из песен военных лет исполнит оркестр МЧС России . Кроме того, на площадках установят экраны, где будет идти онлайн-трансляция парада Победы на Красной площади и праздничного вечернего салюта.

На Тверской площади состоится отчетный концерт детской школы вокального искусства. На сцену выйдут юные гости фестиваля, принимавшие участие в творческих мастер-классах, а также участники проекта „Голос. Дети“. Там же песни из отечественных фильмов и композиции военных лет исполнят московские артисты.

Сквер перед Большим театром в этом году вновь станет местом встречи ветеранов, где их будет ждать музыкальная программа. Также музыкальные мероприятия пройдут и под землей: пассажиров московского метрополитена в праздничный день помимо фотовыставок, традиционных памятных билетов и раздачи традиционных георгиевских лент ждут выступление оркестра кадетского класса.

»Голубь мира" и День военного кино

Музей Победы на Поклонной горе, Музей Тропинина и многие другие культурные учреждения отметят 9 мая особыми программами. Одной из центральных площадок в этот день станет Музей Победы на Поклонной горе, где пройдет акция «Лента Победы на Голубе мира». «Каждый сможет повязать георгиевскую ленту на специальной символической конструкции — Голубе мира, выразив солидарность со всеми людьми, кто хочет мирной жизни и согласия на земле», — пояснили в пресс-службе музея.

В Музее Тропинина работает выставка «Прадеды Победы», где представлены портреты защитников Родины, которые жили в России с конца XVIII по начало XX века. Специальную программу к 9 мая подготовил Музей космонавтики, где особое внимание уделили кинематографу. Гости музея смогут увидеть трансляцию парада Победы и послевоенный фильм «Максим Перепелица» 1955 года.

На Арбате будет работать фотовыставка под открытым небом. Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, историю Великой Отечественной войны расскажут архивные снимки, на которых запечатлена жизнь на фронте и в тылу. Такие же выставки откроются на Гоголевском, Никитском и Чистопрудном бульварах, они продлятся до 21 мая. Также в этот день можно отправиться в музей-заповедник «Царицыно», где основной площадкой празднования Дня Победы станет площадь перед Большим дворцом.

Салют Победы и световые шоу Праздничное световое шоу в честь Дня Победы начнется в Москве ровно в 22:00 и продлится пять минут. Высотные салюты запустят с 16 городских площадок, самый красочный из них можно увидеть в парке Победы на Поклонной горе — там запустят пиротехнику сразу с двух точек. Также 9 мая фейерверки запустят в 17 столичных парках. Одно из самых красочных представлений горожан ждет в Бабушкинском парке — там прозвучит до девяти тысяч залпов.