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Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются на территории Москвы 5 мая
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Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются на территории Москвы 5 мая 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Температура воздуха в столице составит от 24 до 26 градусов по Цельсию.
Дожди, грозы и сильный ветер ожидают москвичей и гостей столицы в субботу, 5 мая. По информации синоптиков, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.
Температура воздуха в столице составит от 24 до 26 градусов по Цельсию. В городе будет облачно, местами дожди и грозы. Южный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду, однако его порывы могут ускоряться.
В Московской области температура воздуха составит от 21 до 26 градусов, отмечает пресс-служба Гидрометцентра.
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