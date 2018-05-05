Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются на территории Москвы 5 мая

Температура воздуха в столице составит от 24 до 26 градусов по Цельсию.

Дожди, грозы и сильный ветер ожидают москвичей и гостей столицы в субботу, 5 мая. По информации синоптиков, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха в столице составит от 24 до 26 градусов по Цельсию. В городе будет облачно, местами дожди и грозы. Южный ветер будет дуть со скоростью пять-десять метров в секунду, однако его порывы могут ускоряться.

Московской области температура воздуха составит от 21 до 26 градусов, отмечает пресс-служба Гидрометцентра.

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