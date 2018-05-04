Ещё
«МаксимаТелеком»: Wi-Fi на новых станциях Большой кольцевой линии метро появится летом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

«МаксимаТелеком»: Wi-Fi на новых станциях Большой кольцевой линии метро появится летом 

Агентство «Москва» 1 час назад
Wi-Fi на новых станциях Большой кольцевой линии метро (БКЛ) появится летом 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании-оператора бесплатного Wi-Fi в столичной подземке «МаксимаТелеком». «Бесплатный Wi-Fi в перегонах Большой кольцевой линии метро появится уже летом. Первый сегмент сети будет запущен от „Делового центра“ до „Петровского парка“, — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что в рамках работ в тоннелях БКЛ планируется установить 43 базовые станции и проложить 40 км кабеля.
»В московском метро количество интернет-сессий по итогам 2017 г. превысило 1,2 млрд (рост на 32% по сравнению с 2016 г.). Каждый день в сеть выходит 1,1 млн уникальных пользователей. Общее число зарегистрированных устройств составляет порядка 20 млн», — добавили в пресс-службе.
Согласно исследованию компании EY, проведенному в апреле 2018 г., для 46% москвичей Wi-Fi стал основным способом подключения к интернету во время последней поездки на транспорте, что почти в два раза чаще, чем в Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее и Гонконге.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин спустился в метро и проверил работу бесплатного Wi-Fi в вагонах поездов. Снимок, на котором он стоит среди пассажиров в московской подземке, мэр опубликовал на своей странице. «Гаджеты — все. Реальность — ничто. Проверил: Wi-Fi в мосметро работает», — прокомментировал фотографию С. Собянин.
Агентство «Москва»: последние новости
Все дороги и дворы Москвы пять раз промыли моющим средством во время месячника весеннего благоустройства Очередная акция «День без турникетов» может пройти в столице во время ЧМ-2018 Строительство станции «Нижние Мневники» началось на Большой кольцевой линии метро
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу254
Певица погибла во время отдыха15
Украина направила России ноту135
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ129
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов200
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение