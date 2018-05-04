«МаксимаТелеком»: Wi-Fi на новых станциях Большой кольцевой линии метро появится летом

Wi-Fi на новых станциях Большой кольцевой линии метро (БКЛ) появится летом 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании-оператора бесплатного Wi-Fi в столичной подземке «МаксимаТелеком». «Бесплатный Wi-Fi в перегонах Большой кольцевой линии метро появится уже летом. Первый сегмент сети будет запущен от „Делового центра“ до „Петровского парка“, — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в рамках работ в тоннелях БКЛ планируется установить 43 базовые станции и проложить 40 км кабеля.

»В московском метро количество интернет-сессий по итогам 2017 г. превысило 1,2 млрд (рост на 32% по сравнению с 2016 г.). Каждый день в сеть выходит 1,1 млн уникальных пользователей. Общее число зарегистрированных устройств составляет порядка 20 млн», — добавили в пресс-службе.

Сиднее и Гонконге. Согласно исследованию компании EY, проведенному в апреле 2018 г., для 46% москвичей Wi-Fi стал основным способом подключения к интернету во время последней поездки на транспорте, что почти в два раза чаще, чем в Лондоне, Нью-Йорке